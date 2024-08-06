Patlıcanın sapları her derde devaymış! O hastalığı ameliyatsız iyileştiriyor...
Birçok kişi, yemek yaptıktan sonra patlıcanların saplarını çöpe atıyor. Ancak patlıcan sapları, en az gövdesi kadar faydalı ve sağlık açısından birçok yarar sunuyor. Patlıcan sapı, özellikle basur (hemoroid) tedavisinde doğal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Peki, patlıcan sapı nasıl kullanılır? İşte detaylar...
Yemek yaparken soyduğunuz patlıcanların saplarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Son araştırmalara göre, patlıcan sapları, basura (hemoroid) iyi gelerek sağlığımıza önemli faydalar sağlayabiliyor.
PATLICAN SAPI KÜRÜ NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
10 patlıcan sapı
12 bardak su
Yarım limonun suyu
Hazırlanışı:
Patlıcanın saplarını bıçak yardımıyla soyun. Bir tencereye suyu ekleyin ve patlıcanların kabuklarını içine atın. Kaynayana kadar ocağın altını açın, sonrasında iyice demlenmesi için kısık ateşte yaklaşık 10 dakika bekleyin. Bu süreçte tencerenin kapağı kapalı olmalı. Kaynayıp demlenen patlıcan suyunu ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine limon suyu ilave edin. Bu karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz.
PATLICAN SAPININ FAYDALARI
Basur/hemoroide iyi geliyor. Patlıcan sapı suyu, basur probleminin çözümünde doğal destek sağlıyor.
Patlıcan sapı suyu pamuk yardımıyla yüze sürüldüğünde cildi parlatıyor. Aynı şekilde saça sürülen patlıcan suyu hem saçı parlatıyor hem de saçların güçlenmesini sağlıyor.
Patlıcan saplarının suyu göz sağlığına da iyi geliyor.
Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olan patlıcan sapı suyu, tuvalete çıkmayı kolaylaştırıyor.
Patlıcan sapının suyu, vücudun her noktasına zarar veren sigarayla mücadelede besinler önemli rol oynuyor. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlıyor.
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