Patlıcanın sapları her derde devaymış! O hastalığı ameliyatsız iyileştiriyor...

PATLICAN SAPI KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

10 patlıcan sapı

12 bardak su

Yarım limonun suyu

Hazırlanışı:

Patlıcanın saplarını bıçak yardımıyla soyun. Bir tencereye suyu ekleyin ve patlıcanların kabuklarını içine atın. Kaynayana kadar ocağın altını açın, sonrasında iyice demlenmesi için kısık ateşte yaklaşık 10 dakika bekleyin. Bu süreçte tencerenin kapağı kapalı olmalı. Kaynayıp demlenen patlıcan suyunu ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine limon suyu ilave edin. Bu karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz.

Basuru önlüyor