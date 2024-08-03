Kilo verme amacıyla kullanılan insülin iğneleri komaya sokabilir!

Şeker düşüklüğüne dikkat

"ÇOK UZUN SÜRE KULLANIMINDA PANKREAS KANSERİYLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ"

İlaçların vücutta bir takım yan etkiler yaratabileceğine dair bilgi veren Prof. Dr. Koç, "Bunlar dışarıdan direkt insülin aldığımız grup gibi değil. Vücuda etki ediyorlar. Siz uzun süre bunun etkisine maruz bıraktığınızda hormonal sistemi bozabilirsiniz. En önemlisi bu grup insülinlerin çok uzun süre kullanımında pankreas kanseriyle ilişkilendirilmiş. Her bu ilacı kullanan da pankreas kanseri oluyor gibi bir algı çıkmaması lazım ama uzun dönem kullanımda pankreas kanseriyle ilişkilendirildiği için bu ilaçların kullanımı belli bir dozdan sonra artık bırakılıyor. Sadece ilaca güvenen hastalarda bu ilaçların o kadar da etkili olmadığının bilinmesi gerekir" diye konuştu.

"ŞEKER DÜŞÜKLÜĞÜ HASTAYI KOMAYA SOKABİLİR"

İlaçların doktor kontrolü dışında dozunun artırılmasının sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Koç, "Kilo vermek için doktor kontrolü olmadan, kendi başınıza dozu artırdığınızda şekerinizi düşürebilirsiniz. Şeker düşüklüğü hastayı komaya sokabilir. Yoğun bakım şartları oluşabilir. O nedenle doz ayarlaması hekim tarafından yapılmalıdır. Ayrıca gün içinde yaptığınız dozun karşılığı olan beslenmeyi yapamazsanız, şekeriniz düşebilir. Örneğin araba kullanırken şekeriniz bir anda düşüp kaza yapmanıza neden olabilir. O yüzden ilaç dozuyla beraber beslenmenin de düzenlenmesi lazım. Bu ilaçları endokrinoloji uzmanı kontrolünde kullanmak gerekiyor. Çünkü şeker dengesizlikleri kişide ani bilinç kaybına neden olabilir. O yüzden bu ilaçların dikkatli kullanılması gerekmektedir" dedi.

İlaç kullanımının yanında beslenmenin de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç "Hekimin dediği dozun üzerinde uyguladığınızda ani şeker düşüklükleri hastayı komaya götüren bir süreç oluşabilir. Doza bağlı beslenme de önemlidir. Düzensiz beslenmede de hasta kendine zarar verebilir. O da şekerde dengesizlik yapabilir. Bu ilaçları kullandığınız zaman hekimin önerdiğinin dışına çıkmamak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Koç, zayıflama için kullanılan yeni nesil insülinlerin erişkinler için kullandığını, çocuk yaş grubunda şu anda tercih edilmediğini belirtti.

"BU İLAÇLAR SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL"

İlaçların yaklaşık 5-6 yıldır dünyada ve Türkiye'de kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Koç, "Ülkemizde son dönemde kilo probleminin artması, ileri derecede şişman hastalar ve obeziteye giden hastaların sayısının artması bu ilaçların kullanılmasına neden oldu. Bu ilaçların kullanım alanı çok önemli, bazı zayıflama ilaçları gibi dışarıdan alıp kendinizin kullanabileceği grupta ilaçlar değil. Muhakkak doktor kontrolünde olması lazım. Bu ilaçlar sanıldığı kadar masum değil. Bunlar endokrinoloji uzmanı kontrolünde düzenli bir şekilde takipleri yapılarak diyet programları dengelenerek, ilaca göre diyet programları vererek kullanılması gerekir" dedi.