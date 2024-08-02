Kandaki iltihabı temizliyor! Doğal antibiyotik...

İltihap söktürücü

İltihap Kurutucu Kür Tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı bal (tercihen organik)

1 su bardağı su

1 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil (isteğe bağlı)

Hazırlık:

Bir su bardağı suyu kaynatın ve sıcak suyu bir kaba alın.

Kaynar suya zerdeçal tozunu ekleyin ve karıştırın. Zerdeçal, anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir ve iltihapları azaltabilir.

Taze sıkılmış limon suyu ve balı ekleyin. Limon, C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini desteklerken, bal da doğal antibakteriyel özellikler sunar.

İsteğe bağlı olarak kıyılmış taze zencefil ekleyebilirsiniz. Zencefil, iltihap giderici ve antioksidan özellikleri ile bilinir.

Karışımı iyice karıştırın ve 5-10 dakika demlemeye bırakın. Bu, malzemelerin iyice karışmasını ve aktif bileşenlerin suya geçmesini sağlar.

Karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün ve içmeye hazır hale getirin.

Hazırladığınız karışımı günde 1-2 kez tüketebilirsiniz. Özellikle sabahları aç karnına içmek, gün boyunca iltihaplanmanın azalmasına yardımcı olabilir.