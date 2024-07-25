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Kararmış muzlara kesin çözüm! Tek malzeme ile...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 16:05
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Kararmış muzlara kesin çözüm! Tek malzeme ile...

Muz, tok tutmasıyla bilinen bir meyvedir. Özellikle diyet yapanların sık tükettiği bu lezzetli meyvenin sağlığa da pek çok faydası bulunur. Ancak muzu kısa sürede tüketmek gerekir. Aksi takdirde muzun karardığıyla karşılaşabiliriz. Peki bu yöntem ile muzların kararmasını önleyebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte uzun süre kararmayan muzların sırrı...

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