Bağırsakları tıkır tıkır çalıştırıyor: Yoğurda karıştırıp her gün yerseniz...
Gaz sancısı günlük yaşamda oldukça rahatsız edici bir durumdur. Hayat kalitesini ciddi oranda etkiler ve hareketleri kısıtlar. Gaz sancısının önüne geçilmesi ve bağırsakların çalışması için doğal yöntemlerin olup olmadığı merak ediliyor. Peki bu noktada yoğurdun faydalarını biliyor muydunuz? İşte detaylar...
Bağırsak problemleri sağlığı büyük oranda etkiliyor. Bağırsakların içerisinde biriken gazın dışarıya atılamaması, karın ağrısı ve kısıtlı hareketi beraberinde getiriyor. Bu sağlık probleminden doğal yollarla kurtulmak ise mümkün.
Yoğurt, probiyotikler açısından zengindir. Probiyotikler, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin dengesini koruyarak sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Sağlıklı bir bağırsak florası, sindirimi kolaylaştırır ve besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur.
Kimyon ise antimikrobiyal özellikleri ile bağırsaklardaki zararlı bakterileri kontrol altında tutar. Bu iki besin birlikte tüketildiğinde, bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sağlığını destekler.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray'dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor
- ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...
- KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı | 2024 KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu mu? ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?
- DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?
- YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının tarihi belli oldu mu?
- BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...
- YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...
- YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?
- Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS'de OBP ile alan üniversiteler neler?
- YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?
- HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...