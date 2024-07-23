Bağırsak dostu o sebze: Ağrıları anında yok ediyor

Metabolizmayı artırdığı bilinen biberin içindeki kapsaisin adlı bileşik, sivri biberlerin karakteristik acılığını oluşturan bir maddedir. Bu bileşik, metabolizmayı hızlandırabilir ve vücut ısısını artırır. Kilo kontrolü sağlamak ve zayıflamak için etkili bir çözüm olabilir. Kapsaisin aynı zamanda kan damarlarını genişleterek kan akışını artırabilir. Bu durum da kan dolaşımını iyileştirerek kalp sağlığını destekleyebilir ve hipertansiyon riskini azaltabilir.

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