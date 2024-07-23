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Bağırsak dostu o sebze: Ağrıları anında yok ediyor

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 16:08
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Bağırsak dostu o sebze: Ağrıları anında yok ediyor

Mutfaklarımızdan hiç eksik olmayan sivri biberin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle bağırsak problemlerini ortadan kaldırdığı belirtilen biber, genellikle çiğ olarak tüketilir. Yemeklerin de lezzetini katlayan sivri biberin bir tanesi bile bakın nasıl etkiler veriyor. Tüm detaylar haberimizde...

Mutfakların vazgeçilmez parçası olmasının yanı sıra sağlık için de büyük bir kahraman olan yeşil biber, parlak yeşil rengi, tatlı ya da hafif acı lezzetiyle tanınır. Biberin sağlığa olan faydalarını duyanlar şaşırıyor.

yeşil biberyeşil biber

Metabolizmayı artırdığı bilinen biberin içindeki kapsaisin adlı bileşik, sivri biberlerin karakteristik acılığını oluşturan bir maddedir. Bu bileşik, metabolizmayı hızlandırabilir ve vücut ısısını artırır. Kilo kontrolü sağlamak ve zayıflamak için etkili bir çözüm olabilir. Kapsaisin aynı zamanda kan damarlarını genişleterek kan akışını artırabilir. Bu durum da kan dolaşımını iyileştirerek kalp sağlığını destekleyebilir ve hipertansiyon riskini azaltabilir.

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Faydalı bileşen kapsaisin, mide asidinin salgısını artırabilir. Böylece hazımsızlık probleminin önüne geçilebilir. Sivri biber antibakteriyel özellikleri sayesinde midede gerçekleşen problemlerin çoğunu hafifletebilir. Özellikle ülser riskini azaltabilir.

kırmızı biberkırmızı biber

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