Dondurulmuş gıdalar hakkında şaşırtıcı gerçek! Besin değerleri düşüyor mu?
Son yıllarda dondurulmuş ve konserve gıdalara olan ilgi giderek artmaktadır. Hızlı ve pratik olmasından dolayı insanlar tercihini dondurulmuş gıdalardan yana kullanmaktadır. Bu gıdaların, taze ürünlere kıyasla besin değerlerinin düşük olduğu iddiası tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Peki dondurulmuş sebze ve meyveler sağlıklı mıdır? İşte tüm detaylar...
Günümüzde hızla artan yaşam temposu ile insanlar, dondurulmuş ve konserve meyve-sebze ürünlerine yöneliyorlar. Dondurulmuş gıdaların sağlıklı olup olmadığı hep tartışma konusu olmuştur. Peki bu besinler ne kadar sağlıklı?
Dondurma işlemi besinin kalori değerini, lif içeriğini ve mineral değerini kaybettirmez. Birkaç vitaminin miktarında düşüşler yaşanmasına neden olabilir. Genellikle dondurma işlemine dayanıksız olan vitaminler folat ve C vitamini olarak bilinmektedir. Fakat besinin değeri dondurma işleminden sonra da büyük oranda korunacaktır. Bu işlem aynı zamanda besinin yağ, protein, karbonhidrat gibi makro besin öğeleri içeriğini de değiştirmez. Dondurma işlemi suyu hedef alan bir işlem olduğundan, sıvı içeriğinde oynamalar olması söz konusu olabilir.
DONDURULMUŞ GIDALAR İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Dondurulmuş meyve ve sebzeleri satın alırken yalnızca sade sebze ve meyveleri satın alın. Eklenen soslar, muhtemelen kilo alımına yol açan istenmeyen yağ ve kalorileri beraberinde getirir.
Konserve sebze ve meyvelerinizden en fazla besin değerini almak için açtıktan hemen sonra kullanın.
Etiketlerinde sodyumu azaltılmış veya tuz eklenmemiş sebzeleri satın alın.
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