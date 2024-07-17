Dondurulmuş gıdalar hakkında şaşırtıcı gerçek! Besin değerleri düşüyor mu?

Dondurma işlemi besinin kalori değerini, lif içeriğini ve mineral değerini kaybettirmez. Birkaç vitaminin miktarında düşüşler yaşanmasına neden olabilir. Genellikle dondurma işlemine dayanıksız olan vitaminler folat ve C vitamini olarak bilinmektedir. Fakat besinin değeri dondurma işleminden sonra da büyük oranda korunacaktır. Bu işlem aynı zamanda besinin yağ, protein, karbonhidrat gibi makro besin öğeleri içeriğini de değiştirmez. Dondurma işlemi suyu hedef alan bir işlem olduğundan, sıvı içeriğinde oynamalar olması söz konusu olabilir.

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