Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Paranız boşa gitmeyecek...

Tadım: Zeytinyağının kalitesi bazen tadıyla da anlaşılabilir. Kaliteli bir zeytinyağı hafif bir acılık ve meyvemsi bir tat içerir. Ancak aşırı acı bir tat istenmeyebilir. Zeytinyağının tadının dengeli ve hoş olmasına dikkat edilmelidir.

Güvenilir Markalar ve Üreticiler: Zeytinyağı alırken güvenilir markaları tercih etmek önemlidir. Daha önce deneyimlenmiş üreticiler veya bilinen markalar genellikle daha güvenilirdir. Sahtecilik konusunda endişeleri azaltmak için bu tercihler önemlidir.