Glutensiz beslenenler için mucizevi gıda! Ne şişkinlik ne gaz yapıyor...

KESTANE UNUNUN FAYDALARI

Gluten hassasiyeti olanların da kullanabilecekleri bu un, antioksidan bileşikler içeriyor. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor ve genel sağlık için faydalı olabiliyor.

Kestane unu tüketimiyle ilişkilendirilen bazı araştırmalar, kan lipid profili üzerinde olumlu etkiler gösterebiliyor. Lif içeriği yüksek olduğu için kalp sağlığını da destekleyebiliyor.

Kestane unu içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olan bireyler de bu gıdayı kullabiliyorlar.

Düşük glisemik indeksi sayesinde kestane unu kan şekerinin daha dengeli seviyelerde kalmasına yardımcı olabiliyor. Kan şekerinin daha dengesi olması diyabet yönetiminde faydalı olabiliyor.