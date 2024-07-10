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Glutensiz beslenenler için mucizevi gıda! Ne şişkinlik ne gaz yapıyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 15:43 Güncelleme: 10.07.2024 15:43
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Glutensiz beslenenler için mucizevi gıda! Ne şişkinlik ne gaz yapıyor...

Glutensiz beslenme, gluten adı verilen bir protein kompleksinden uzak durmayı içeren bir beslenme yöntemidir. Gluten, buğday, arpa, çavdar ve bazı yulaf türlerinde bulunan bir proteindir ve çölyak hastalığı gibi durumları olan kişilerde sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. İşte glutenen hassasiyeti olanlar için alternatif besin önerisi...

Gluten alerjisi beslenme düzenini büyük ölçüde etkiliyor ve besin kısıtlamalarına sebep olabiliyor. Ancak glutensiz beslenenler için pek çok alternatif de bulunuyor. Özellikle kestane unu uzmanlar tarafından da öneriliyor. Peki kestane ununun faydaları nelerdir? Besin değeri nasıldır? İşte tüm detaylar...

Gluten hassasiyeti son zamanlarda giderek artan bir sağlık sorunudur. Sindirim sistemi üzerinde çeşitli semptomlara yol açabilen bir durumdur ve sağlığı ciddi oranda bozabilmektedir. Gluten alerjisi, gluten adı verilen bir protein grubuna karşı vücudun aşırı duyarlılık göstermesidir.

Bu hassasiyete sahip kişiler, gluteni sindirememe veya tolere edememe eğilimindedir. Gluten alerjisi vücutta belli başlı belirtiler ile kendini gösterir. Bunlar; Sindirim sorunları, karın ağrısı, cilt problemleri gibi sıralanabilir.

KESTANE UNUNUN FAYDALARI

Gluten hassasiyeti olanların da kullanabilecekleri bu un, antioksidan bileşikler içeriyor. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor ve genel sağlık için faydalı olabiliyor.

Kestane unu tüketimiyle ilişkilendirilen bazı araştırmalar, kan lipid profili üzerinde olumlu etkiler gösterebiliyor. Lif içeriği yüksek olduğu için kalp sağlığını da destekleyebiliyor.

Kestane unu içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olan bireyler de bu gıdayı kullabiliyorlar.

Düşük glisemik indeksi sayesinde kestane unu kan şekerinin daha dengeli seviyelerde kalmasına yardımcı olabiliyor. Kan şekerinin daha dengesi olması diyabet yönetiminde faydalı olabiliyor.

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