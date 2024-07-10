Cayır cayır yağ yakıyor! Göbekte yağ bırakmıyor! Günde 1 kaşık...

Aspir yağı, yüksek miktarda omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri vücut için esansiyel olup, kalp sağlığını destekleyebilir, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir ve genel olarak vücutta iltihabı azaltabilir.

Aspir yağı, E vitamini bakımından zengindir. E vitamini antioksidan özellik gösterir ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca cilt sağlığı için de önemlidir.

Aspir yağı, K vitaminleri açısından zengindir. K vitaminleri kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynar ve kemik sağlığını destekleyebilir.

Aspir yağı, nemlendirici özelliklere sahiptir ve cilt bakımında kullanılabilir. Cildin nem dengesini korumaya yardımcı olabilir ve kuru ciltlerde kullanıldığında rahatlama sağlayabilir.