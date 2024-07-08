Bu şampuanları evinize sokmayın! 1 kez kullanmak bile tetikliyor...

Sağlıklı saçlara sahip olmak, kadınların ve erkeklerin ortak bir arzusudur. Saç sağlığını korumak için günlük olarak dikkat edilmesi gereken pek çok alışkanlık bulunmaktadır. Saçlarınıza iyi bakmadığınızda, saç dökülmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte saç dökülmesine sebep olan unsurlar...

Sodyum Lauryl Sülfat (SLS) ve Sodyum Laureth Sülfat (SLES): Bu maddeler, köpürtme özellikleri için yaygın olarak kullanılır, ancak saç derisinde kuruluğa ve tahrişe yol açabilirler. Bu durum da saç dökülmesine zemin hazırlayabilir.

Parabenler: Koruyucu olarak kullanılan bu kimyasallar, hormonal dengesizliklere neden olabilecek potansiyel bir endişe kaynağı olabilir.

Formaldehit: Bazı şampuanlarda koruyucu olarak kullanılan bu kimyasal, ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir.