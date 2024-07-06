Yumuşayan salatalıklara çare bulundu! Haftalarca taptaze kalacak...

Salatalık alırken taze ve sert olanları tercih etmek önemlidir. Hasarlı veya olgunlaşmış salatalıklar daha çabuk çürüyebilir.

Salatalıkları satın aldıktan sonra hemen yıkamak yerine, üzerlerindeki doğal koruyucu tabakanın bozulmasını önlemek için yıkamadan saklamak daha iyidir.

Salatalıkları buzdolabının sebzelik bölmesinde saklamak, onların tazeliğini korumak için idealdir. Buzdolabı, salatalıklar için serin ve nemli bir ortam sağlar.

Ancak salatalıkları doğrudan buzdolabı rafına koymak yerine, delikli bir plastik torbaya veya nemli bir kağıt havluya sararak saklamak daha iyidir. Bu şekilde nem dengesi korunur ve çürüme riski azalır.

Salatalıkları olgunlaşmış etilen gazı üreten meyve ve sebzelerden (örneğin elma, muz, domates) uzak tutmak önemlidir. Etilen gazı, salatalıkların olgunlaşmasını hızlandırabilir ve daha çabuk bozulmalarına neden olabilir.