Yaşlanmaya meydan okuyor! Gençliğin sırrı bu bitkide...

Kahkaha çiçeği (Petunia hybrida), bahçelerimizi süsleyen ve göz zevkimizi şenlendiren bir bitki olmanın ötesinde, cilt sağlığımız için de önemli faydalar sunuyor. Uzmanlar, kahkaha çiçeğinden elde edilen özlerin yaşlanmaya meydan okuyan mucizevi bir güç taşıdığını ortaya koyuyor.