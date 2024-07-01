Kuru fasülyeyi kavanozda böyle saklayın! İçine 1 tutam atınca böceklenmiyor...
Bakliyatlar, hem besleyici hem de lezzetli oldukları için sağlıklı bir beslenme için önemli bir yer tutuyor. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu yiyecek, yaz mevsimiyle birlikte hızla böceklenebiliyor. İşte fasulyenizin böceklenmesini önleyen yöntem...
Havaların ısınmasıyla birlikte kavanozlarda sakladığımız bazı bakliyatlar böceklenebiliyor. Ancak bu sorunu önlemek için etkili bir yöntem var. İşte detaylar...
Kuru ve Serin Bir Ortamda Saklama: Kuru fasulyeleri saklamak için en önemli faktörlerden biri, serin ve kuru bir ortam seçmektir. Sıcak ve nemli ortamlar, böceklenme riskini artırabilir. Bu nedenle kuru fasulyeleri saklamak için kuru ve havadar bir yer tercih edilmelidir.
Hava Almayan Kaplarda Saklama: Kuru fasulyeleri saklamak için hava almayan kaplar idealdir. Bu kaplar, böceklerin ve nemin fasulyelere ulaşmasını engeller. Cam veya plastik kaplar, uygun seçenekler olabilir.
Kuru ve Temiz Bir Şekilde Saklama: Kuru fasulyelerin saklanacağı kapların ve ortamın temiz olması çok önemlidir. Kapların içi ve dışı kuru ve temiz olmalıdır. Aksi takdirde bakteri ve küf oluşumu riski artabilir.
Soğutucuda Saklama: Kuru fasulyeleri böceklerden korumak için soğutucuda saklama yöntemi de uygundur. Kapalı bir kap veya vakumlu torbada buzdolabında veya dondurucuda saklanabilirler.
Bu yöntemle saklanan kuru fasulyeler, böceklenme riski azaltılarak daha uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Ancak, kuru fasulyelerin saklama süresi ve koşulları ürünün çeşidine ve kalitesine bağlı olarak değişebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı