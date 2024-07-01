Kuru fasülyeyi kavanozda böyle saklayın! İçine 1 tutam atınca böceklenmiyor...

Kuru ve Serin Bir Ortamda Saklama: Kuru fasulyeleri saklamak için en önemli faktörlerden biri, serin ve kuru bir ortam seçmektir. Sıcak ve nemli ortamlar, böceklenme riskini artırabilir. Bu nedenle kuru fasulyeleri saklamak için kuru ve havadar bir yer tercih edilmelidir.

Hava Almayan Kaplarda Saklama: Kuru fasulyeleri saklamak için hava almayan kaplar idealdir. Bu kaplar, böceklerin ve nemin fasulyelere ulaşmasını engeller. Cam veya plastik kaplar, uygun seçenekler olabilir.