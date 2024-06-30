Uzmanı uyardı: "Kulak çınlaması ciddiye alınmalı"

"Çınlama varsa tetkikler yapılmalıdır"

Op. Dr. Çalışkan, "Tansiyonu yüksek olan hastalarda kulak çınlaması zaman zaman görülebilir bir tümör tarafından orta kulağın baskı altına alınması aynı şekilde kulak çınlamasına neden olur. Geniz etinin bademciğinin büyük olması nedeniyle östaki tüpünün tıkanması veya bunlar olmasa da östaki tüpünün tıkanması kulakta çınlamaya neden olabilir. Çınlama şikâyeti olan hastanın öncelikle Kulak Burun Boğaz bölümüne gelmesi gerekir. Bu bölümde bir takım tetkikler yapılması gerekir" dedi.

Tanı koyulduktan sonra tedaviye yönelik öneriler

"Bu tetkiklerin en başında kulak işitme testi, orta kulak basıncını ölçen test vardır" diyen Op. Dr. Çalışkan, "Bunlardan sonra eğer gerekirse beyin mr'ı, paranazal sinüs tomografisi istenebilir. Yaşlılarda görülen kulak çınlamalarında hastaya işitme cihazı tavsiye edilmektedir. İşitme cihazıyla birlikte dijital olarak kulak çınlamasını baskılayan elektronik araçlarda verilebilir. Tanı konulduktan sonra hastanın tedavisine yönelik bir takım önerilerde bulunulur. Bu önerilerden bazıları; İlaç tedavisi, ameliyattır" şeklinde konuştu.