Çaya 3-4 tane atınca antibiyotik etkisi gösteriyor! Doğal antioksidan deposu

Karanfilde bulunan eugenol adlı bileşik, hafif ağrıları azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle baş ağrıları ve diş ağrılarına karşı doğal bir destek sağlayabilir.

Karanfilin antibakteriyel özellikleri, ağız içindeki bakterilerle savaşarak kötü nefesi önleyebilir ve diş eti sağlığını destekleyebilir.

Ancak herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya sürekli bir tedavi alıyorsanız, önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.