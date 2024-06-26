Yaz boyu ferahlatacak besinler! Her biri vitamin deposu...
Yaz mevsiminde tüketilen sebzeler ve meyveler, vücudun ihtiyacı olan vitaminler ve minerallerin yanı sıra su ve lif gibi önemli bileşenleri de içeren ideal besin kaynakları olarak kabul ediliyor. Bu besinler, sıcak havalarda vücudu serinletmenin yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor.
Yaz boyunca ferahlatıcı ve serinletici etkisiyle öne çıkan birçok besin bulunuyor. İşte uzmanından tavsiyeler...
Yaz aylarında yapılan dış mekan aktivitelerinin fiziksel sağlığa iyi geldiğine değinen Gülşah Akyılmaz, "Sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yürüyüş, koşu, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktivitelerle formda kalabilirsiniz. Düzenli egzersiz, kilo kontrolü sağlarken aynı zamanda enerjinizi artırır" şeklinde konuştu.
Tatil dönemlerinde beslenme düzeni bozulabildiğini ancak bu durumun sağlıklı beslenme alışkanlıklarını tamamen bırakmak gerektiği anlamına gelmediğini vurgulayan Akyılmaz, "Otellerde açık büfelerden daha sağlıklı seçenekleri tercih edebilir, öğünlerinizi dengeli bir şekilde planlayabilirsiniz. Tatilde de yeterli su tüketmeye ve hareket etmeye özen gösterin.
Sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek bazen zor olabilir. Bu süreçte kendinize küçük hedefler koyarak ve bu hedeflere ulaştığınızda kendinizi ödüllendirerek motivasyonunuzu yüksek tutun. Unutmayın, sürdürülebilir değişiklikler zaman alır. Sabırlı olun ve küçük adımlarla ilerleyin" ifadelerini kullandı.
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