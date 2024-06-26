Yaz boyu ferahlatacak besinler! Her biri vitamin deposu...

Tatil dönemlerinde beslenme düzeni bozulabildiğini ancak bu durumun sağlıklı beslenme alışkanlıklarını tamamen bırakmak gerektiği anlamına gelmediğini vurgulayan Akyılmaz, "Otellerde açık büfelerden daha sağlıklı seçenekleri tercih edebilir, öğünlerinizi dengeli bir şekilde planlayabilirsiniz. Tatilde de yeterli su tüketmeye ve hareket etmeye özen gösterin.