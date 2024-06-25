Serinlemek isterken kalp krizi geçirmeyin!





Denize ve havuza ani dalış yapmayın

Çok sıcak havadan ani soğuğa kalındığında vücutta ısıyı korumak için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan Prof. Dr. Bilal Boztosun, şöyle devam etti:

"Serinlemek amacıyla aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanıklık varsa, kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir. Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmek bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlara neden olabilir. Özellikle kalp damar hastalığı bulunan doğumsal kalp hastalığı, ritim bozukluğu, kontrolsüz hipertansiyonu olan veya ciddi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan bireyler denize, havuza ani dalış yapmaktan da kaçınmalıdır. Fakat sağlıklı bireylerin soğuk duş almasında bir sorun yoktur."