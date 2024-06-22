Kulaklarınızı sağır edebilir! Temizleme çubukları hiç masum değilmiş...

Dış kulak yolunun ince bir cilt yapısına sahip olduğunu ve temizlerken bu ciltte küçük sıyrıklara yol açıldığı takdirde bakterilerin yerleşmesinin kolaylaştığını dile getiren Doç. Dr. İnan, "Daha sonra ağrılı bir tablo olan dış kulak yolu enfeksiyonları gelişebilir. Bu akutta olabilir. İki, üç günlük şiddetli ağrı ile de başlayabilir. Bazen tedavisi daha da uzayan 10 günlük, 15 günlük, bir aylık tedaviler gerektiren, çeşitli damlaları kullandığımız hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden kulak çöplerinin kullanılmamasını ve kulakta herhangi bir tıkanık hissettiyseniz ya da kirlilik biriktiğini düşünüyorsanız mutlaka kulak, burun, boğaz uzmanına muayene olmanızı öneriyoruz" diye konuştu.