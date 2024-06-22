Kulaklarınızı sağır edebilir! Temizleme çubukları hiç masum değilmiş...
Kulak çöpeleri, birçok insanın günlük kişisel hijyen rutinlerinin bir parçası olarak kullandığı yaygın bir üründür. Ancak uzmanlar, kulak pamuklarının doğru kullanılmadığında ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Kulak temizleme çöplerinin, kulak kirinin daha da ileri gitmesine hatta kulak zarına yapışmasına yol açabileceğini vurgulayan Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, banyo sonrası dış kulak yolunun ince bir bez ile silinmesinin kulak sağlığını korumak için yeterli olduğunu belirtti.
Serumenin dış kulak yolunu bakterilere karşı koruyan asidik bir yapıya sahip olduğunun bilgisini veren Doç. Dr. İnan, "Bazı insanlarda çeşitli sebeplerle serumenin birikmesi olabiliyor. Bu da kulak kiri dediğimiz buşona yol açıyor. Sağlıklı bir kulak zarı aslında kulak kirini dışarı doğru atar. Her banyo yaptıktan sonra kulak kepçemizin içinde bunu görebiliriz. İnce bir havlu ya da bezle silebiliriz" dedi.
Kulakları temizlerken kulak çöpü kullanmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. İnan, "Çünkü biz bu kulak kirini, kulak çöpü ile temizlerken kontrolsüz bir şekilde iyice içeriye doğru itebiliyoruz. Kirin daha da ileri gitmesine, kulak zarına yapışmasına yol açabiliyor. O yüzden kulak çubuğu, kullanılmasını çok istemediğimiz bir alet. Bazı durumlarda dikkatsiz kullanılırsa veya temizlerken yanınızdan biri geçerken kolunuza çarptığında bu kulak çöpü kontrolsüz bir basınçla kulak zarınıza baskı yapması sonucu kulak zarında delikler de karşımıza çıkabilir" şeklinde konuştu.
Dış kulak yolunun ince bir cilt yapısına sahip olduğunu ve temizlerken bu ciltte küçük sıyrıklara yol açıldığı takdirde bakterilerin yerleşmesinin kolaylaştığını dile getiren Doç. Dr. İnan, "Daha sonra ağrılı bir tablo olan dış kulak yolu enfeksiyonları gelişebilir. Bu akutta olabilir. İki, üç günlük şiddetli ağrı ile de başlayabilir. Bazen tedavisi daha da uzayan 10 günlük, 15 günlük, bir aylık tedaviler gerektiren, çeşitli damlaları kullandığımız hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden kulak çöplerinin kullanılmamasını ve kulakta herhangi bir tıkanık hissettiyseniz ya da kirlilik biriktiğini düşünüyorsanız mutlaka kulak, burun, boğaz uzmanına muayene olmanızı öneriyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
- Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı
- DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!