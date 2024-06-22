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Bu yöntem Alzheimer'ı %40 oranında engelliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 13:51
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Bu yöntem Alzheimer’ı %40 oranında engelliyor

Alzheimer hastalığı, genellikle ilerleyici bir beyin hastalığı olarak tanımlanır ve en yaygın görülen demans türüdür. Bu hastalık, beyin hücrelerinin zamanla zarar görmesi ve ölmesi sonucunda ortaya çıkar. Alzheimer, hafıza kaybı, bilişsel işlevlerde azalma, düşünme ve anlama yeteneğinde zorluklar gibi belirtilerle kendini gösterir. İşte konuya ilişkin detaylar...

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