Yağ yakıcı tarif: Haşlanmış limon kürü nasıl yapılır? Faydaları...
Zayıflama süreci, sağlıklı ve dengeli bir şekilde gerçekleştirildiğinde hem fiziksel hem de mental sağlığa olumlu katkılar sağlar. Yz aylarına girilmesiyle birlikte kilo vermek isteyenler yağ yakıcı yöntemleri araştırmaya başladı. İşte 1 haftada ödemi yağı yok eden formül...
Yağ yakımı, sağlıklı bir yaşam tarzı ve düzenli egzersiz ile desteklenen bir süreçtir. İşte zayıflamaya yardımcı olan limon kürü...
HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ TARİFİ
Malzemeler:
5 adet büyük boy limon
5-6 diş sarımsak
2-3 cm lik zencefil parçası
2 litre sıcak su
Nasıl Yapılır:
Limonları ikiye kesip suyunu sıkın. Posalarını ve kabuklarını atmayın.
Sarımsakları ve zencefili blenderda iyice çekin. Limon suyu ile birlikte bir kaba alıp karıştırın.
Bir tencereye 2 litre suyu koyup limon kabukları ve posalarını ekleyin. 10 dakika kaynatın.
Su kaynadıktan sonra limon suyu, sarımsak ve zencefil karışımını tencereye ekleyin. Karıştırarak 10 dakika daha kaynatın.
Tencereyi ocaktan alıp karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Her sabah aç karnına ve akşam yemeğinden önce olmak üzere günde 2 kez 1 su bardağı içebilirsiniz.
İçtikten sonra en az 1 saat hiçbir şey yemeyip içmeyin.
Kür bittikçe yeniden hazırlayarak 1 ay boyunca uygulayın.
Notlar:
Sarımsağın yoğun tadı ve kokusu bazı kişilerde midenin hassasiyetine neden olabilir. Bu durumda sarımsağı daha az kullanarak veya bir süre sonra alışarak içebilirsiniz.
Bu kür, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz ile desteklendiğinde daha etkili olabilir. Ayrıca tatlı, şekerli yiyeceklerden ve fazla karbonhidrattan kaçınmak da önemlidir.
Herhangi bir sağlık sorunuz varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız, bu kürü kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
Bu kürü düzenli olarak uygulayarak sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün olabilir.
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