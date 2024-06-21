Yağ yakıcı tarif: Haşlanmış limon kürü nasıl yapılır? Faydaları...

Nasıl Yapılır:

Limonları ikiye kesip suyunu sıkın. Posalarını ve kabuklarını atmayın.

Sarımsakları ve zencefili blenderda iyice çekin. Limon suyu ile birlikte bir kaba alıp karıştırın.

Bir tencereye 2 litre suyu koyup limon kabukları ve posalarını ekleyin. 10 dakika kaynatın.

Su kaynadıktan sonra limon suyu, sarımsak ve zencefil karışımını tencereye ekleyin. Karıştırarak 10 dakika daha kaynatın.

Tencereyi ocaktan alıp karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Her sabah aç karnına ve akşam yemeğinden önce olmak üzere günde 2 kez 1 su bardağı içebilirsiniz.

İçtikten sonra en az 1 saat hiçbir şey yemeyip içmeyin.

Kür bittikçe yeniden hazırlayarak 1 ay boyunca uygulayın.

Notlar:

Sarımsağın yoğun tadı ve kokusu bazı kişilerde midenin hassasiyetine neden olabilir. Bu durumda sarımsağı daha az kullanarak veya bir süre sonra alışarak içebilirsiniz.

Bu kür, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz ile desteklendiğinde daha etkili olabilir. Ayrıca tatlı, şekerli yiyeceklerden ve fazla karbonhidrattan kaçınmak da önemlidir.

Herhangi bir sağlık sorunuz varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız, bu kürü kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Bu kürü düzenli olarak uygulayarak sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün olabilir.