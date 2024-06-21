Tatilde alınan kilolara 8 adımda elveda deyin

6. Meyveyi kontrollü tüketin

Meyvelerin içeriğinde bulunan fruktoz, yüksek glisemik etkiye sahip olan ve vücut tarafından çabucak sindirilip kana karışan bir şeker türüdür. Fazla tüketilmesi kan şekerinde yükselmeye ve sık acıkmaya neden olarak kilo verme sürecini olumsuz etkiler. Bu nedenle içeriğinde özellikle bol su ve lif bulunan karpuz, şeftali, avokado, elma, muz gibi taze meyveleri porsiyon kontrolü yapmak şartı ile günde 2-3 kez tüketin.

7. Bol su için

Metabolizma için hayati bir önemi olan suya olan ihtiyacımız sıcak yaz aylarında çok daha artar. Ayrıca su, vücuttan ödem atılmasına yardım eder. Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışması ve tokluk hissi vererek açlıkla başa çıkabilmek için her gün en az 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterin.

8. Düzenli egzersiz yapın

Hem genel sağlık hem de kilo kontrolü için olmazsa olmalardan biri de düzenli şekilde egzersiz yapmak. Bu nedenle haftada en az 4-5 gün, orta tempolu yürüyüşler veya yüzme, bisiklete binme, zumba gibi hareketli dansları içeren egzersizler yapın. Bu şekilde hareket etmek hem kilo kontrolüne yardım edecek hem de iştahınız üzerinde negatif etki yaparak size fayda sağlayacaktır.