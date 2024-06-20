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Avokadoyu israf ettirmeyen yöntem! Çürümesini önlüyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 17:25
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Avokadoyu israf ettirmeyen yöntem! Çürümesini önlüyor...

Avokado, çeşitli tariflerde kullanılan ve nötr bir tada sahip olan bir meyvedir. Ancak olgunlaşma süreci hızlı olduğundan, olgunlaştıktan sonra hızlıca tüketilmesi gereken bir özelliğe sahiptir. Avokadonun olgunlaşmasını hızlandırmak için pek çok ipucu bulunsa da, bazı durumlarda olgunlaşmasını geciktirmek isteyenler için de bazı yöntemler mevcuttur.

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