Sivrisineklerden nasıl korunulur? İşte doğal yöntemler...

Doğal Yöntemler

Bitkiler: Limon otu, lavanta, fesleğen gibi bitkiler sivrisinekleri uzak tutarlar. Bu bitkileri balkon veya bahçenizde yetiştirebilirsiniz.

Esansiyel Yağlar: Citronella, okaliptüs, lavanta gibi esansiyel yağlar sivrisinek kovucu olarak kullanılabilir.

Ekstra Önlemler

Klima ve Vantilatör Kullanımı: Klima ve vantilatör kullanarak odanın serin ve havadar olmasını sağlayabilirsiniz.

Giysilere Permetrin Uygulaması: Giysilere permetrin spreyi uygulanarak ekstra koruma sağlanabilir.

Sivrisineklerin en sevmediği kokular: Lavanta, portakal, limon, ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, okaliptüs, defne, reyhan, sarımsak, soğan, sirke, biberiye.

Bu önlemler sivrisinek ısırıklarından korunmak için etkili olabilir. Ancak, yoğun sivrisinek bölgelerinde dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.