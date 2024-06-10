Sadece 1 tane tüketmek yeterli! Vücudu iltihaplardan arındıran besin...
Anti-inflamatuar gıdalar, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan besinler olarak bilinir. Birçok uzman, bu tür besinleri olabildiğince çok tüketmemiz gerektiği konusunda hemfikirdir. İşte vücuttaki iltihabı söküp atan meyve...
Her öğünde inflamatuar veya anti-inflamatuar yiyecekler arasında seçim yapma şansımız bulunuyor. Bu seçimlerimiz, genel sağlığımızı iyileştirebilir veya kötüleştirebilir. İnflamatuar gıdalar, şeker, rafine karbonhidratlar, endüstriyel tohum yağları, kırmızı et ve işlenmiş yiyecekler (örneğin kola, hamburger ve cips) gibi gıdalardan oluşur.
Bu tür yiyeceklerin tüketimi, genel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir, kalp krizi gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir ve vücut direncimizi düşürerek kronik hastalıkların oluşmasına yol açabilir.
İLTİHABI AZALTAN YİYECEKLER
İltihap sökücü etkiye sahip birçok yiyecek bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:
Yaban Mersini: Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.
Zencefil: Zencefil, içerdiği gingerol bileşeni sayesinde anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve vücuttaki iltihabı azaltabilir.
Kurkumin: Zerdeçalın ana aktif bileşeni olan kurkumin, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve iltihaplanmayı azaltabilir.
Yeşil Çay: Yeşil çay, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki iltihabı azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.
Somon: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon balığı, iltihaplanmayı azaltabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.
Narenciye: Portakal, mandalina, greyfurt gibi narenciye meyveleri, C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan özelliklere sahiptir, vücuttaki iltihabı azaltabilir.
Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, pazı, brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşenler içerir ve vücuttaki iltihabı azaltabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!
- Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?
- 1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A'dan Z'ye prim yaş gününe göre erken emeklilik
- 20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?
- Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO'ya göre...
- Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer
- İlk yazılı kanunlar ne zaman ve kim tarafından çıkarılmıştır? YKS 2024 Tarih Hammurabi kanunları, levha kanunları soru ve cevabı...
- YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS'de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...
- YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu