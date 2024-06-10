Sadece 1 tane tüketmek yeterli! Vücudu iltihaplardan arındıran besin...

Her öğünde inflamatuar veya anti-inflamatuar yiyecekler arasında seçim yapma şansımız bulunuyor. Bu seçimlerimiz, genel sağlığımızı iyileştirebilir veya kötüleştirebilir. İnflamatuar gıdalar, şeker, rafine karbonhidratlar, endüstriyel tohum yağları, kırmızı et ve işlenmiş yiyecekler (örneğin kola, hamburger ve cips) gibi gıdalardan oluşur.