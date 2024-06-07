Avokado nasıl olgunlaştırılır? Bu yöntemle yumuşacık oluyor...

Kağıt Torba ve Meyve Metodu: Olgunlaşmamış avokadoları bir kağıt torbaya koyun ve bir muz veya elma ile birlikte bekletin. Muz veya elma, etilen gazı yayarak avokadonun olgunlaşmasını hızlandırır.

Kağıt Havlu veya Gazlı Bezi Sarma: Olgunlaşmamış avokadoları bir kağıt havlu veya gazlı bezle sarın ve güneş ışığından uzak bir yerde bekletin. Bu yöntem de olgunlaşma sürecini hızlandırabilir.