DSÖ uyardı: İnsanlar üzerinden ölümcül etkili virüs! Meksika'da ilk ölüm yaşandı | Dünya genelinde yayılma endişesi
DSÖ, Meksika'da H5N2 kuş gribi vakasından ilk insan ölümünün yaşandığı doğruladı. Virüsün dünya geneline yayılmasından endişe ediliyor.
Meksika'da H5N2 kuş gribi vakasından ilk insan ölümünün yaşandığı doğrulandı.
DSÖ DÜNYA GENELİNDE YAYILMASINDAN ENDİŞELİ!
Virüsün dünya geneline yayılmasından endişe ediliyor.
23 Mayıs 2024'te, Meksika Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) Ulusal Odak Noktası (NFP), Meksika Eyaleti'nde ikamet eden bir kişide kuş gribi A(H5N2) virüsü ile doğrulanmış ölümcül bir insan enfeksiyonu vakasını bildirmişti. Şahıs, Mexico City'de hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
Bu virüs, dünya çapında bildirilen influenza A(H5N2) virüsü ile laboratuvar tarafından doğrulanan ilk insan enfeksiyonu vakası ve Meksika'da bildirilen ilk kuş H5 virüsü enfeksiyonu.
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