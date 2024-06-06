DSÖ uyardı: İnsanlar üzerinden ölümcül etkili virüs! Meksika’da ilk ölüm yaşandı | Dünya genelinde yayılma endişesi

23 Mayıs 2024'te, Meksika Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) Ulusal Odak Noktası (NFP), Meksika Eyaleti'nde ikamet eden bir kişide kuş gribi A(H5N2) virüsü ile doğrulanmış ölümcül bir insan enfeksiyonu vakasını bildirmişti. Şahıs, Mexico City'de hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.