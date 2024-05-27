Vitamin depolarını dolduran besin! Takviye almanıza gerek kalmayacak

İki büyük vitamin grubu vardır. Birincisi yağ dokusunda biriken ve A, D, E ve K olan yağda eriyen vitaminler, ikincisi ise suda çözünen ve vücutta depolanmayan suda eriyen vitaminlerdir. Vücut, suda eriyen vitaminlerden ihtiyacı olanı kullanır ve fazlalığı vücuttan atar. Suda eriyen vitaminler B grubu vitaminleri ve C vitaminidir.



Bağışıklık sistemine yardımcı olma ve soğuk algınlığı ve gripten kaçınma konusundaki ününden dolayı C vitamini takviyesi alan birçok kişi, bu hareketin çoğu zaman yararsız olduğunu unutmamalıdır.