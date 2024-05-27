Karın Şişkinliği Kabusu! Dikkatli Tüketilmesi Gereken Besinler ve Çözümleri
Karın şişkinliği birçok insanı rahatsız eden ve günlük hayatı zorlaştıran bir sorundur. Neyse ki, bu sorunun önüne geçebilecek ve şişkinliği azaltabilecek bazı basit yöntemler var. İşte merak edilen o yöntemler…
Karın şişkinliği, birçok insanı rahatsız eden ve günlük hayatı zorlaştıran bir sorundur. Özellikle bazı besinlerin aşırı tüketimi bu sorunu daha da tetikleyebilir. Uzmanlar, karın şişkinliğinin genellikle biriken gazdan kaynaklandığını söylüyor. Bu yazıda, mide şişkinliğine neden olabilecek besinleri ve bu sorunu hafifletmenin yollarını inceleyeceğiz.
Dikkatli Tüketilmesi Gereken Besinler Neler?
Badem sütü: Marketlerde satılan badem sütlerinin çoğu, deniz yosunundan elde edilen ve ülser gibi mide sorunlarıyla bağlantılı olan karragenan maddesini içerir. Badem sütü tüketmek istiyorsanız, ev yapımı badem sütü hazırlamanız daha sağlıklı olacaktır.
Soğan: Çiğ soğan tüketimi, birçok kişide sindirim problemleri, hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabilir. Soğan sindirim sisteminizde gaz oluşumuna yol açar ve bu da geğirme, şişkinlik ve mide rahatsızlıklarına yol açar. Soğan tüketmek istiyorsanız, iyi pişmiş ve az miktarda tüketmeye özen gösterin.
Soya içeren atıştırmalıklar: Açlığı yatıştırmak için tüketilen bazı sağlıklı atıştırmalıklar, şişkinliğe neden olabilecek soya fasulyesi içerir. Marketlerde satılan atıştırmalık barlarda soya içeriği olup olmadığını kontrol edin. Bunun yerine, protein ihtiyacınızı kabuklu yemişlerden karşılayabilirsiniz.
Mercimek: Mercimek, yüksek lif, sindirilmeyen şekerler ve fitik asit içerir. Bu besinler, hassas midelerde hazımsızlık ve şişkinliğe yol açabilir. Mercimekleri gece boyunca biraz limon suyu veya sirke eklenmiş bol soğuk suda bekletmek, fitat seviyelerini önemli ölçüde azaltır ve şişkinliğin önüne geçer.
Sorbitol içeren sakız: Sakız çiğnemek, mideyi rahatlatabilir. Ancak bazı sakız çeşitleri, sindirim problemlerine neden olabilecek sorbitol içerir. Sakız satın alırken sorbitol içermediğinden emin olun.
Kurutulmuş meyveler: Kurutulmuş meyveler, yüksek miktarda fruktoz içerir. Bu da kurutulmuş meyvelerin hassas mideye sahip kişilerde sindirimi zorlaştırdığını gösterir. Kuru meyveler midede fermente olarak şişkinlik ve gaza neden olabilir.
Sindirimi zor yağlar: Sindirimi zor olan yağ çeşitleri, birçok kişide mide ve kilo problemlerine yol açabilir. Özellikle trans yağ, doymuş yağ ve omega-6 yağları göbek bölgesini şişirerek kilo alımına neden olabilir. Omega-6 sağlık için gerekli olsa da dengesiz ve aşırı tüketimi mide rahatsızlığına yol açabilir.
Fruktan bakımından zengin sebzeler: Sebzelerin çoğu, bağırsakta zayıf bir şekilde sindirilen ve midede fermente olabilen fruktanlar açısından zengindir. Hassas mideye sahip kişilerde ve özellikle fruktoz emilim bozukluğu olanlarda karın ağrısı, şişkinlik, bağırsak problemleri, mide yanması, mide bulantısı ve aşırı tokluk gibi rahatsız edici semptomlara yol açabilir.
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