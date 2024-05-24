Sağlıklı yaşam tarzı ömrü uzatıyor!

Bazı insanların genetik olarak daha kısa bir ömre yatkın olduğu biliniyor. Yaşam tarzı faktörlerinin; özellikle sigara içmenin, alkol tüketiminin, diyetin ve fiziksel aktivitenin uzun ömür üzerinde etkili olabileceği de iyi biliniyor.

Ancak şu zamana kadar sağlıklı bir yaşam tarzının genetiği ne ölçüde dengeleyebileceğini anlamak için hiçbir araştırma yapılmadı.