Sağlıklı yaşam tarzı ömrü uzatıyor!
Yapılan yeni bir araştırma, sağlıklı yaşam tarzının genetik faktörleri yüzde 60 oranında dengeleyebileceğini ve insan ömrüne beş yıl ekleyebileceğini ortaya koydu. Araştırma, uzun ve sağlıklı bir yaşam için en uygun yaşam tarzı kombinasyonunun, sigara içmemek, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku süresi ve sağlıklı beslenme olduğunu belirledi.
Sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunmanın yanı sıra yaşam kalitesini artırır ve genel refahı destekler. Yeni ortaya atılan bir araştırmaya göre; sağlıklı bir yaşam tarzı genetiğin etkisini yüzde 60'tan fazla dengeleyebilir ve yaşamınıza beş yıl daha ekleyebilir.
Bazı insanların genetik olarak daha kısa bir ömre yatkın olduğu biliniyor. Yaşam tarzı faktörlerinin; özellikle sigara içmenin, alkol tüketiminin, diyetin ve fiziksel aktivitenin uzun ömür üzerinde etkili olabileceği de iyi biliniyor.
Ancak şu zamana kadar sağlıklı bir yaşam tarzının genetiği ne ölçüde dengeleyebileceğini anlamak için hiçbir araştırma yapılmadı.
GENETİK ETKİLERİ YÜZDE 62 TELAFİ EDİYOR
Birkaç uzun vadeli çalışmadan elde edilen bulgular, sağlıklı bir yaşam tarzının yaşamı kısaltan genlerin etkilerini yüzde 62 oranında telafi edebileceğini ve yaşamınıza beş yıl kadar ekleyebileceğini öne sürüyor.
Bu çalışma, genetik faktörlerin yaşam süresinin kısalması üzerindeki etkisini hafifletmede sağlıklı bir yaşam tarzının önemli rolünü aydınlatıyor.
Sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik eden halk sağlığı politikaları, geleneksel sağlık hizmetlerine tamamlayıcı görevi görecek ve genetik faktörlerin insan ömrü üzerindeki etkisini azaltacaktır.
YAŞAM TARZI ŞANSLI GENLERDEN DAHA ÖNEMLİ
Çalışma, sağlıksız bir yaşam tarzına ve daha kısa yaşam süresine sahip genlere sahip olmanın, daha şanslı genlere ve sağlıklı yaşam tarzına sahip insanlarla karşılaştırıldığında erken ölüm riskini iki kattan fazla artırdığını ortaya çıkardı.
Daha kısa yaşam süresi veya erken ölüm gibi genetik riskin, uygun bir yaşam tarzıyla yaklaşık yüzde 62 oranında dengelenebildiği bulundu.
Daha uzun bir yaşam için en uygun yaşam tarzı kombinasyonunun, "hiç sigara içmemek, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku süresi ve sağlıklı beslenme" olduğu belirlendi.
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