Bu kıyafetler mikrop saçıyor! 2 gün üst üste giyerseniz...

CİLT SORUNLARINIZ VARSA...

Kıyafetleriniz koltuk altı teri gibi kokularla temas ediyor. Mikroplar ve bakteriler teri sever ve bu ikisinin kombinasyonu hoş olmayan vücut kokusuna yol açar. Bu da sizi günlük hayatta zor durumda bırakabilir.

Bütün gün kendi vücut yağlarınıza ve bakterilerinize maruz kalmak kulağa kötü geliyor olabilir. Ancak diğer insanların bakterileriyle sarmalanmak tamamen farklı bir şeydir. Hepimizin cildimizde bakteriler var ve kıyafetlerimize bulaşan mikropların çoğu kendi vücudumuzdan geliyor. Ancak diğer insanlardan kıyafetlerinize mikrop geçmesi de mümkündür. Bunlar genellikle zararsız olsa da, özellikle cilt sorunlarınız varsa bazıları enfeksiyona neden olabilir.