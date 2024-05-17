Bu kıyafetler mikrop saçıyor! 2 gün üst üste giyerseniz...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, pek çoğumuz gardıroplarımızdaki kıyafetleri değiştirmeye başlıyoruz. Ancak, üzerimize giydiklerimizin temiz görünüp kokmasına aldırış etmek, asıl tehlikeleri gözden kaçırmamıza neden olabilir. Sıcak hava, terleme ve nem artışıyla birlikte kıyafetlerin üzerinde gizli tehlikeler oluşabilir.
Birçoğumuz zaman zaman aynı kıyafeti birkaç gün üst üste giymekte bir sakınca görmeyebiliriz. Ancak temiz gibi görünen bu kıyafetler sağlık açısından ciddi riskler yatabilir. Peki, aynı kıyafet 2 gün üst üste giyiilirse ne olur? İşte detaylar...
MEĞER MİKROP YUVASIYMIŞ!
Her gün çamaşır yıkamak yorucu görünebilir ancak sırtınızdaki veya göğsünüzdeki sivilcelerle mücadele ediyorsanız kıyafetlerinizi her gün değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Kirli giysiler, ter ve bakterileri toplayarak vücut tüylerinin yoğun olduğu bölgelere aktarılır ve gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Ter, ölü cilt hücreleriyle birleştiğinde sırtınız, uyluklarınız ve hatta kalçalarınız da dahil olmak üzere vücudunuzun hemen hemen her yerinde tahrişe ve sivilceye neden olabilir.
CİLT SORUNLARINIZ VARSA...
Kıyafetleriniz koltuk altı teri gibi kokularla temas ediyor. Mikroplar ve bakteriler teri sever ve bu ikisinin kombinasyonu hoş olmayan vücut kokusuna yol açar. Bu da sizi günlük hayatta zor durumda bırakabilir.
Bütün gün kendi vücut yağlarınıza ve bakterilerinize maruz kalmak kulağa kötü geliyor olabilir. Ancak diğer insanların bakterileriyle sarmalanmak tamamen farklı bir şeydir. Hepimizin cildimizde bakteriler var ve kıyafetlerimize bulaşan mikropların çoğu kendi vücudumuzdan geliyor. Ancak diğer insanlardan kıyafetlerinize mikrop geçmesi de mümkündür. Bunlar genellikle zararsız olsa da, özellikle cilt sorunlarınız varsa bazıları enfeksiyona neden olabilir.
KAŞINTI VARSA DİKKAT!
Cildinizde kaşıntılı bir döküntü fark ettiyseniz, bu size kıyafetlerinizi daha sık değiştirmeniz gerektiğinin haberisi olabilir. Giysiler cildinizle yakın temas halindedir ve eğer kirli giysiler cilde temas ediyorsa, kumaşta biriken yağlar ve bakteriler ciltte tahrişe neden olabilir.
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