08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri İnce çizgileri silgi gibi siliyor! Kırışıklık için 5 yağ önerisi...

İnce çizgileri silgi gibi siliyor! Kırışıklık için 5 yağ önerisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
ABONE OL
İnce çizgileri silgi gibi siliyor! Kırışıklık için 5 yağ önerisi...

Cilt kırışıklıkları, yaşlanmanın doğal bir sonucu olmasına rağmen, birçok kişi için rahatsız edici olabilir. Ancak, pahalı kozmetik ürünlerine veya cerrahi müdahalelere başvurmadan önce, evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maskelerle kırışıklıkları azaltabilirsiniz.

Kırışıklıklar, cilt esnekliğinin ve kolajen üretiminin azalmasıyla ortaya çıkar. Kırışıklıkları azaltmak için bazı doğal yöntemler bulunmaktadır. Cildin ince çizgileri azaltmaya veya önlemeye yardımcı olan bazı doğal yağlar şunlardır...

Jojoba Yağı: Cildin nem dengesini korur, kırışıklıkları azaltır ve cilt tonunu dengelemeye yardımcı olur.

Argan Yağı: Antioksidan açısından zengin olan argan yağı, cildin esnekliğini artırır, kırışıklıkları azaltır ve cildi besler.

Gül Yağı: Gül yağı, cildin gençleşmesine yardımcı olur, kırışıklıkları azaltır ve cilde canlılık katar.

Hindistan cevizi Yağı: Nemlendirici özellikleri olan hindistancevizi yağı, cildin kırışıklıklarını azaltır ve cildi yumuşatır.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, cildin nemlenmesine ve beslenmesine yardımcı olur, kırışıklıkları azaltır ve cilt yaşlanmasını önler.

Evde hazırlayabileceğiniz doğal bir kırışıklık maskesi tarifi:

Malzemeler:

-1 yemek kaşığı yoğurt

-1 çay kaşığı bal

-Yarım avokado (püre haline getirilmiş)

Hazırlanışı:

Yoğurt, bal ve avokado püresini bir kapta iyice karıştırın.

Karışımı cildinize uygulamadan önce yüzünüzü temizleyin ve kurulayın.

Hazırladığınız maskeyi cildinize sürün, özellikle kırışıklık olan bölgelere odaklanın.

Maskeyi cildinizde 15-20 dakika bekletin.

Ilık su ile yıkayarak maskeyi temizleyin ve cildinizi nemlendirin.

Bu maskeyi haftada 1-2 kez düzenli olarak kullanarak cildinizdeki kırışıklıkların azaldığını görebilirsiniz.

Bu doğal yağları düzenli olarak cilt bakım rutininize ekleyerek, cildinizin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Ancak, herhangi bir alerji durumu veya cilt sorunu varsa, yağları kullanmadan önce bir dermatologdan tavsiye almanız gerekir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA