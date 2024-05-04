At kestanesinin bilinmeyen 5 faydası!

Kabızlığı Giderir: At kestanesi, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir.

Cilt Sağlığını Destekler: At kestanesinin özleri, ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir ve cilt sağlığını destekleyebilir. Bu nedenle bazı cilt kremlerinde ve losyonlarında kullanılabilir.

Ancak, at kestanesi tüketirken dikkatli olunmalıdır çünkü çiğ tüketildiğinde zehirli olabilir. Genellikle ekstrakt veya krem formunda kullanılır ve tüketilmeden önce bir sağlık uzmanına danışılması önerilir.