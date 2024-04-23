Uçuğu 1 günde yok eden formül! Akşamdan sabaha iyileştiriyor...

TEK DAMLA YETİYOR!

Uygulama oldukça basittir. Bir pamuğa bir miktar süt damlatın ve uçuğun üzerine hafifçe uygulayın. Bu işlemi günde en az 2 kez tekrarlayın. Süt, uçuğun üzerinde bir nem bariyeri oluşturarak iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Sütün uçuğun üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, herkesin vücut yapısı ve tepkisi farklı olduğundan, herhangi bir tedavi yöntemini uygulamadan önce bir doktora danışmak önemlidir.

-Stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak virüsün aktive olmasına neden olabilir.

-Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar veya bağışıklık sisteminin zayıflaması, virüsün aktive olmasına neden olabilir.