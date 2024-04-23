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D vitamini eksikliği için birebir! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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D vitamini eksikliği için birebir! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor...

D vitamini, vücudun kemik sağlığı için önemli bir vitamindir ve aynı zamanda bağışıklık sistemi fonksiyonları üzerinde de etkilidir. Eksiliğinde ise vücut hastalıklara karşı direncini kaybeder. Peki D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar...

D vitamini, vücudumuzun kemik sağlığından bağışıklık sistemi fonksiyonlarına kadar birçok önemli süreçte rol oynayan kritik bir vitamindir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, D vitamini eksikliğinin çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Ancak, bu eksikliği gidermek için birçok besin kaynağı mevcuttur.

Kış aylarında soğuk havadan dolayı kişiler kapalı ve kuru ortamlarda daha fazla vakit geçirmek zorunda kalıyor. Bu da çeşitli hastalıkların artışına neden olabiliyor.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en iyi yolunun dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçtiğini belirten Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Erim, "Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla D vitamini eksikliği de görülebiliyor. D vitamininin ana kaynağı güneş. Ancak maalesef kış aylarında gün ışığına çok fazla maruz kalamıyoruz. Bu yüzden D vitamini açısından zengin besinleri tüketebiliriz" dedi.

İşte D vitamini içeren bazı besinler:

Balık Yağı: Özellikle somon, sardalya ve ringa gibi yağlı balıklar D vitamini açısından zengindir. Balık yağı takviyeleri de tercih edilebilir.

Süt ve Süt Ürünleri: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri D vitamini içerir. Genellikle bu ürünler D vitamini ile güçlendirilir.

Yumurta: Yumurta sarısı, D vitamini bakımından zengindir. Tavuk, ördek ve hindi yumurtaları daha yüksek miktarda D vitamini içerebilir.

Mantar: Özellikle güneş ışığına maruz kalmış mantarlar, D vitamini sentezler. Mantarlar D vitamini bakımından zengin bir kaynak olabilir.

Karaciğer: Özellikle yağlı balık karaciğeri, D vitamini bakımından zengindir.

Bitkisel Sütler: Güneş ışığına maruz kalmış ve D vitamini ile güçlendirilmiş bitkisel sütler, özellikle vegan veya laktoz intoleransı olanlar için iyi bir seçenektir.

Ceviz ve Badem: Bazı yağlı tohumlar da az miktarda D vitamini içerebilir.

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