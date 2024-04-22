Faydalarını duyunca bardak bardak içeceksiniz! Kilo vermeyi hızlandırıyor...
Kuşburnu, çayı ve marmelatı yapılan bir meyve olarak, sağlık üzerinde bir dizi olumlu etkiye sahiptir. HealthLine sitesi, antioksidan, E ve C gibi vitaminler açısından zengin olan kuşburnunun sağlığa olan faydalarını bilimsel verilere dayanarak açıkladı. İşte haberin detayları...
Çayı ve marmelatı yapılan kuşburnu, kalp sağlığından cilt güzelliğine kadar birçok fayda sağlıyor. HealthLine sitesi bilimsel verilere dayanarak antioksidan, E ve C gibi vitaminler açısından zengin olan kuşburnunun sağlığa olan faydalarına yer verdi.
-Zengin bileşiği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.
-Kan basıncını düzenliyor ve kalp hastalıklarına karşı savaşıyor.
-Tip 2 diyabete karşı koruma sağlıyor.
-İltihabı önlüyor ve eklem ağrılarını hafifletiyor.
-Kilo vermede yardımcı oluyor ve cildi güzelleştiriyor.
İşte kuşburnunun çay ve marmelat yapımı için basit birer tarif:
Kuşburnu Çayı
Malzemeler:
-2-3 yemek kaşığı kurutulmuş kuşburnu
-2 su bardağı su
Yapılışı:
-Suyu bir tencereye koyun ve kaynatın.
-Kaynayan suyun içine kurutulmuş kuşburnuları ekleyin.
-Altını kısın ve kuşburnuların suyun içinde 15-20 dakika kadar kaynamasını sağlayın.
-Demlenmesi için ocaktan alın ve 5 dakika kadar bekletin.
-Çayı süzün ve isteğe göre bal veya limon ile tatlandırarak servis yapın.
Kuşburnu Marmelatı
Malzemeler:
-1 kg kuşburnu
-500 gram toz şeker
-1 limonun suyu
Yapılışı:
-Kuşburnuları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve temizleyin.
-Temizlenmiş kuşburnuları bir tencereye alın.
-Üzerine toz şekeri ve limon suyunu ekleyin.
-Orta ateşte, kuşburnular yumuşayana ve karışım koyulaşana kadar yaklaşık 30-40 dakika kaynatın. Arada karıştırarak pişirin.
-Marmelat kıvamına gelince ocaktan alın ve steril cam kavanozlara dökün.
-Kavanozları kapatın ve ters çevirerek soğumaya bırakın.
Bu tariflerle kuşburnunu çay veya marmelat olarak keyifle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
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