22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Burun soğuması bakın neye işaretmiş! Böyle hissediyorsanız...

Burun soğuması bakın neye işaretmiş! Böyle hissediyorsanız...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Burun soğuması bakın neye işaretmiş! Böyle hissediyorsanız...

Geleneksel inanışın aksine, burun üşümesinin sadece soğuk havaya bağlı olmadığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre, sıcak ortamlarda bile burun üşümesi yaşanabilir ve bu durum vücudun bize gönderdiği bazı sinyallerin habercisi olabilir. İşte haberin detayları...

Geleneksel inanışın aksine, burnun soğuk hissedilmesi sadece dışarıdaki hava koşullarından kaynaklanmıyor. Uzmanlar, bu durumun vücudun çeşitli sinyallerini yansıttığını belirtiyorlar.

Uzun süre düşük sıcaklıklı bir ortamda bulunmak, vücudunuzu ısıyı korumak için çeşitli stratejilere yönlendirebilir. Özellikle ekstremitelerden gelen kan akışını azaltarak, vücut ısısını korumaya çalışır ve bu durumda ilk üşüyen yer genellikle burnumuz olur. Bu belirti, vücudunuzu aşırı soğukluktan korumaya çalıştığınızın bir işareti olabilir. Bir fincan çay veya kahve gibi sıcak içecekler tüketmek ise vücut ısınızı artırarak rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Stres, vücut sıcaklığı ile beyindeki stres seviyeleri arasında bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalarla ilişkilendirilmiştir. Yoğun stres altında, vücut genellikle kan damarlarını daraltarak sıcaklığı korumaya çalışır, bu da yüz ve burun çevresinde soğuk bir his oluşabilir. Bu durumda, kısa molalar vermek ve rahatlamak stresin etkilerini azaltabilir.

Duygusal stres, Raynaud fenomeni olarak adlandırılan bir durumu tetikleyebilir. Bu fenomen, kan damarlarının daralmasıyla belirli bölgelerde soğukluk ve uyuşukluğa neden olabilir. Kadınlarda ve soğuk iklimlerde yaşayanlarda daha sık görülür.

Tiroid hormonu eksikliği, vücut metabolizmasının yavaşlamasına ve dolayısıyla enerji tasarrufu yapmasına neden olabilir. Bu durumda, vücudunuzun ısıyı ekstremitelere göndermesi azalabilir ve bu da burnunuzda soğukluk hissetmenize yol açabilir.

Burnunuzda hissettiğiniz soğukluk belirli durumların bir işareti olabilir, bu nedenle vücudunuzun size gönderdiği sinyalleri dikkate almak önemlidir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA