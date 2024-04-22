Burun soğuması bakın neye işaretmiş! Böyle hissediyorsanız...

Tiroid hormonu eksikliği, vücut metabolizmasının yavaşlamasına ve dolayısıyla enerji tasarrufu yapmasına neden olabilir. Bu durumda, vücudunuzun ısıyı ekstremitelere göndermesi azalabilir ve bu da burnunuzda soğukluk hissetmenize yol açabilir.

Burnunuzda hissettiğiniz soğukluk belirli durumların bir işareti olabilir, bu nedenle vücudunuzun size gönderdiği sinyalleri dikkate almak önemlidir.