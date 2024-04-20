Nisan yağmurunun şifası! Faydasını duyan topluyor...

Demir Dengesi ve Enerji Verme: Kış boyunca azalan demir miktarını dengeleyerek vücudu canlandırır ve enerji verir. Bu sayede yorgunluk hissi azalır ve metabolizma daha aktif hale gelir.

Hava Temizliği: Nisan yağmurları, havadaki zararlı maddeleri temizler. Özellikle kükürt ve karbon gibi maddelerin arındırılmasıyla birlikte soluduğumuz hava daha temiz ve sağlıklı olur. Bu da solunum yolları ve genel sağlık için önemlidir.