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Mantar tüketirken bunlara dikkat! Zehirlenmeye neden oluyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Mantar tüketirken bunlara dikkat! Zehirlenmeye neden oluyor...

Bahar aylarında artan mantar zehirlenmelerine karşı uyaran uzmanlar, mantar tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Zehirli mantarın hiçbir şekilde tüketilmemesi gerektiğini belirten Dr. Meltem Arslan, mantar alırken nelere bakılması gerektiğini de sıraladı.

Mantar, lezzeti ve besleyici özellikleriyle sofraların vazgeçilmez sebzelerinden biridir. İçerdiği yüksek protein, lif ve vitaminlerle sağlıklı beslenme için önemli bir bileşendir. Mantar, aynı zamanda düşük kalorili olmasıyla da diyet programları için tercih edilen bir sebzedir. Ancak, tüketirken bazı dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. İşte detaylar...

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Dr. Meltem Arslan, "Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir. Mantarın taze ya da konserve olması, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, yoğurtla birlikte tüketilmesi gibi hiçbir yöntem mantar zehrini yok edemez. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir.

Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Mantar zehirlenmesinin ilk belirtileri; sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı ve ishaldir.

Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organlar etkilenebilir, daha da ilerlerse koma ve ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı ortaya çıktığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

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