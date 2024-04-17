Uzmanı açıkladı! Antibiyotikler öksürüğü keser mi?

ABD'de Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi ve Wisconsin Üniversitesi'nden araştırmacılar antibiyotiklerin çoğu alt solunum yolu enfeksiyonunu geçirmede etkili olmadığını, enfeksiyon bakteri kaynaklı olsa da öksürüğün şiddeti ya da süresini etkilemediğini tespit etti.