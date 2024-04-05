Usta turşucuların sırrı! Kavanoza 1 tane ekleyin, asla bozulmayacak...

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, sofralarımızı süsleyen en özel atıştırmalıklardan biridir. Kış olsun yaz olsun, turşu her mevsimde sevilerek tüketilen bir besindir. Ancak, ev yapımı turşuların bozulma riski her zaman göz ardı edilmez. İşte turşu kurarken dikkat etmeniz gerekenler...