Etin lezzetini ikiye katlıyor! Pişerken 1 tane ekleyin...

ET YEMEKLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ: DEFNE YAPRAĞI

Defne yaprağı, özellikle et yemeklerinde kullanıldığında lezzetini artırır. Etin pişerken yaydığı buhar, defne yaprağının aroma ve tatlarını ete geçirir, böylece etin daha zengin ve lezzetli olmasını sağlar. Bu nedenle, defne yaprağı, et yemeklerine eşsiz bir lezzet ve derinlik katmak için ideal bir tercihtir.