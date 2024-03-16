Çayın içine 3 tane atın! Faydasını duyan bardak bardak içiyor

Antibakteriyel Özellik: Karanfil içerisindeki bileşenler antibakteriyel özellik taşır, bu da ağız sağlığı başta olmak üzere vücut sağlığını korur.

Solunum Yollarını Rahatlatır: Çaya eklenen birkaç parça karanfil, soğuk algınlığı ve öksürük gibi solunum yolu şikayetlerini hafifletir.