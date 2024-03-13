Oruçluyken baş ağrısına ne iyi gelir? Bu yöntem anında hafifletiyor...

Dinlenmek: Vücudunuzu dinlendirin ve gerektiğinde kısa bir uyku çekin. Stres ve yorgunluk baş ağrısını artırabilir.

Başınızı Dinlendirmek: Baş ağrınız varsa, biraz dinlenmek için sessiz ve karanlık bir odaya gidin. Gözlerinizi kapatın ve başınızı dinlendirin.

Masaj Yapmak: Baş, boyun ve omuzlarınıza hafif bir masaj yapmak baş ağrısını hafifletebilir. Bu bölgelerdeki kas gerginliğini azaltabilir.

Ilık Duş: Başınıza ılık bir duş almak veya soğuk kompres uygulamak da baş ağrısını hafifletebilir.

Beslenme: Sahurda ve iftarda dengeli beslenmeye dikkat edin. Dengeli bir öğün, kan şekerinin dengelenmesine ve dolayısıyla baş ağrısının azalmasına yardımcı olabilir.