Adeta şifa kaynağı! Faydasını duyunca her gün tüketeceksiniz! A, C ve K vitamini eksik olanlar...

Pazı, sağlığa pek çok faydası olan yeşil yapraklı bir sebzedir. Sağlığımız açısından önemli olan bu besin adeta şifa deposu! A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum ve lif gibi birçok vitamin içeren pazı, bağışıklık sistemini demir gibi kuvvetlendiriyor.