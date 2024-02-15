Meğer çok faydalıymış! Evde Aloe vera bakmanız için 7 neden!

Toprak ve Saksı Değişimi: Aloe vera bitkisinin toprağı iyi drenaj sağlayan, mineral açısından zengin bir toprak olmalıdır. Saksısını değiştirdikten sonra sulamadan önce birkaç gün beklemek önemlidir, böylece kökler yeni toprağa uyum sağlayabilir.

Gübreleme: Nisan ile Eylül ayları arasında, aloe vera bitkisine ayda bir kez gübre verilebilir. Ancak bitki kışın aktif olarak büyümediği için kış aylarında gübreleme yapmak gerekmeyebilir.

Aloe vera bitkisinin bakımı düzenli olarak yapılmalı ve bitkinin ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Bu basit adımları takip ederek, aloe vera bitkinizin sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlayabilirsiniz.