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Bakan Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Bakan Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişinin Gazze'den Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük" ifadelerini kullandı.

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