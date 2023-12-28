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Bu gözlükleri kullananlar dikkat! Uzmanı açıkladı! Meğer öyle bir şey yokmuş

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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Bu gözlükleri kullananlar dikkat! Uzmanı açıkladı! Meğer öyle bir şey yokmuş

Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen birçok yanlışın olduğunu belirten uzmanlar, özellikle dinlendirici gözlükler konusunda uyarılarda bulunuyor. Göz sağlığı, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör olmasına rağmen, gün geçtikçe gözlük kullanımı yaygınlaşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, toplum arasında sıkça rastlanan ancak gerçeği yansıtmayan göz sağlığına dair bilgiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Göz sağlığının önemine vurgu yaparken, birçok yanlış inanışın olduğunu belirten uzmanlar, özellikle dinlendirici gözlüklerle ilgili uyarılarda bulunuyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Her geçen gün gözlük kullananların sayısındaki artışla birlikte, göz sağlığına dair yanlış bilgiler de yaygınlaşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, halk arasında sıkça duyulan ancak doğru olmayan inançları değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

Dinlendirici Gözlük Mitine Son!

Dr. Hanhüseyinli, "Dinlendirici gözlük diye bir şey yoktur" diyerek, düşük numaralı gözlüklerin dinlendirici etkisi olmadığını vurguladı. Gözlük kullanmanın sadece net görmeyi sağladığını belirtti.

Göz Kayması İhmal Edilmemeli

Çocuklarda görülen göz kaymalarının zamanla kendiliğinden geçmeyeceğini belirten uzman, bu durumun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Katarakt Her Yaşta Görülebilir

Kataraktın sadece yaşlılarda değil, her yaş grubunda görülebileceğine dikkat çeken Dr. Hanhüseyinli, erken teşhisin önemini vurgulayarak zamanında müdahalenin kataraktın ilerlemesini engelleyebileceğini belirtti.

Havuç Yemek Görmeyi Arttırmaz

Uzman, "Havuç yemek görmeyi arttırmaz. Tek bir besin göz sağlığını etkileyemez, vitaminleri sebze-meyve çeşitliliğiyle almalıyız" dedi.

Uzman, bu yanlış inanışların göz sağlığını riske atabileceğini belirterek, düzenli göz muayeneleri yaptırmaya ve uzman görüşlerine başvurmaya çağırdı. Dr. Hanhüseyinli, bilinçli bir yaşamın göz sağlığı için önemini vurgulayarak halk arasında dolaşan yanlış bilgilerin göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.


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