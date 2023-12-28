Bu gözlükleri kullananlar dikkat! Uzmanı açıkladı! Meğer öyle bir şey yokmuş

Göz sağlığının önemine vurgu yaparken, birçok yanlış inanışın olduğunu belirten uzmanlar, özellikle dinlendirici gözlüklerle ilgili uyarılarda bulunuyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Her geçen gün gözlük kullananların sayısındaki artışla birlikte, göz sağlığına dair yanlış bilgiler de yaygınlaşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Şehriyar Hanhüseyinli, halk arasında sıkça duyulan ancak doğru olmayan inançları değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

Dinlendirici Gözlük Mitine Son!