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JN.1 nedir, Türkiye'de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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JN.1 nedir, Türkiye’de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel çapta yayılan koronavirüs salgınında yeni bir gelişme olarak, bir alt varyant olan JN.1'i, hızlı yayılma potansiyeli nedeniyle "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine dahil etti. Bu alt varyant, dünyanın birçok ülkesinde tespit edilmiş ve bilim dünyasında geniş bir ilgi uyandırmıştır. Peki JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?

Covid-19 varyantlarından biri olan Omicron'un alt varyantı JN.1, dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkeleri arasında bulunan Hindistan, Çin ve ABD'de tespit edildi. Bu ülkeler, hem coğrafi büyüklükleri hem de kalabalık nüfuslarıyla dikkat çekerken, JN.1'in bu bölgelerde ortaya çıkması, uluslararası sağlık otoriteleri tarafından yakından takip edilen bir gelişme olarak öne çıkıyor. İşte yeni varyanta ilişkin detaylar...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19'un hızla yayılan alt varyantı JN.1'i "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine aldı. Özellikle Hindistan, Çin ve ABD gibi nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkelerde ortaya çıkan JN.1, uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Risk Düşük, Ancak Uyarılar Var

WHO yetkilileri, şu anda kamu sağlığı için riskin düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini belirtiyor. Ancak, bu kış mevsiminde Covid vakalarının ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Solunum Yolu Virüsleri Artıyor

Kuzey Yarımküre'de grip, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve çocukluk çağı pnömonisi gibi solunum yolu virüsleri de artış gösteriyor. Covid'e neden olan virüsün zaman içinde değişime uğraması, farklı varyantların ortaya çıkmasına yol açıyor.

JN.1 Varyantı Hakkında Bilgiler

JN.1, ABD'de en hızlı yayılan varyant olarak belirlendi ve enfeksiyonların yüzde 15 ila 29'unu oluşturuyor. İngiltere'de ise JN.1, pozitif Covid vakalarının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Bu varyantın hızlı yayılmasının nedeni, spike proteininde türediği BA.2.86 varyantınınkine ek bir mutasyona sahip olması olarak değerlendiriliyor.

WHO'nun Önerileri

WHO, enfeksiyonları ve ciddi hastalıkları önlemek için aşağıdaki tedbirleri öneriyor:

💊Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takın.
💊Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın.
💊Ellerinizi düzenli olarak temizleyin.
💊Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırın.
💊Covid belirtileriniz varsa test yaptırın

Türkiye'de Görüldü Mü?

Henüz ülkemizde bu hastalığa dair vaka görüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Sonuç ve Değerlendirme

JN.1 varyantı henüz endişe verici görülmese de, uzmanlar bu varyantın etkisini daha iyi anlamak için çalışmaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Toplum sağlığı için alınan tedbirlerin önemi vurgulanırken, aşılarla koruma sağlamanın da devam ettiği belirtiliyor.

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