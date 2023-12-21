JN.1 nedir, Türkiye’de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?

Covid-19 varyantlarından biri olan Omicron'un alt varyantı JN.1, dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkeleri arasında bulunan Hindistan, Çin ve ABD'de tespit edildi. Bu ülkeler, hem coğrafi büyüklükleri hem de kalabalık nüfuslarıyla dikkat çekerken, JN.1'in bu bölgelerde ortaya çıkması, uluslararası sağlık otoriteleri tarafından yakından takip edilen bir gelişme olarak öne çıkıyor. İşte yeni varyanta ilişkin detaylar...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19'un hızla yayılan alt varyantı JN.1'i "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine aldı. Özellikle Hindistan, Çin ve ABD gibi nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkelerde ortaya çıkan JN.1, uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Risk Düşük, Ancak Uyarılar Var