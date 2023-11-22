Altından daha değerli: Bu kan grubuna sahipseniz tehlikedesiniz! Dünyada sadece 43 kişide tespit edildi!

Dünya genelinde yaygın olarak bilinen A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kan grubuna ek olarak, son derece nadir ve sadece 43 kişide tespit edilen "altın kan" grubu, bilimsel olarak Rhnull (Rhesusnull) olarak adlandırılıyor. Bu olağanüstü nadir kan grubu, Rh(D) antijenini oluşturan genlerdeki mutasyonlar nedeniyle hiçbir Rh antijenine sahip olmayan bireylerde görülüyor. 6 milyonda bir rastlanan bu eşsiz kan grubu, bilim dünyasında "altın kan" olarak tanınıyor.