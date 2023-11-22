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Altından daha değerli: Bu kan grubuna sahipseniz tehlikedesiniz! Dünyada sadece 43 kişide tespit edildi!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Altından daha değerli: Bu kan grubuna sahipseniz tehlikedesiniz! Dünyada sadece 43 kişide tespit edildi!

Dünya genelinde 8 milyar insan arasında yalnızca 43 kişide rastlanan Rhnull, bilimsel adıyla Rhesusnull, 1961 yılında Avustralyalı bir kadında keşfedildi. Bu eşsiz kan grubu, çok nadir olması ve diğer insanlar için büyük önem taşıması nedeniyle "altın kan" olarak anılıyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre söz konusu kan sadece 43 kişide tespit edildi. İşte detaylar…

Dünya genelinde yaygın olarak bilinen A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kan grubuna ek olarak, son derece nadir ve sadece 43 kişide tespit edilen "altın kan" grubu, bilimsel olarak Rhnull (Rhesusnull) olarak adlandırılıyor. Bu olağanüstü nadir kan grubu, Rh(D) antijenini oluşturan genlerdeki mutasyonlar nedeniyle hiçbir Rh antijenine sahip olmayan bireylerde görülüyor. 6 milyonda bir rastlanan bu eşsiz kan grubu, bilim dünyasında "altın kan" olarak tanınıyor.

ALTIN KAN GRUBU (Rhnull) SADE 43 KİŞİDE VAR

Dünya genelinde sadece 43 kişide bulunan nadir bir kan grubu, bilimsel olarak Rhnull (Rhesusnull) olarak adlandırılıyor. Bu eşsiz kan grubu, genellikle "altın kan" olarak anılır ve aşırı nadir olması ve diğer insanlar için değeri nedeniyle öne çıkar. Bilinen altın kan grubuna sahip kişi sayısı dünya genelinde 50'den az olup, sadece 43 onaylı vaka bulunmaktadır.

Dört ana kan grubu olan A, B, AB ve O'nun yanı sıra Rh faktörü de kandaki antijenleri belirleyen bir protein olarak önemlidir. Altın kan, herhangi bir Rh antijeninden yoksun olduğu için Rhnull olarak adlandırılır. Bu kan grubuna sahip bireyler, Rh(D) antijenini oluşturan genlerde mutasyonlar olmaması veya bu genlerin tamamen yokluğu nedeniyle herhangi bir Rh antijeninden yoksundur.

Altın kan grubunun nadirliği, 1961'de bir Avustralyalı kadında keşfedildiğinden beri bilim dünyasını etkilemiştir. Rhnull kanı, bağışıklık sistemi için alarm tetikleyebilecek antijenlerin hiçbirinden yoksun olduğu için "evrensel" kan olarak kabul edilir. Ancak, bu nadir kan grubuna sahip kişilerin kan nakline ihtiyaç duymaları durumunda uyumlu bir donör bulmak oldukça zor olabilir.

Bu eşsiz kan grubu, biyomedikal araştırmalarda da kullanılmış ve Rhesus Hastalığı gibi durumları önlemek için geliştirilen immünoglobulin bazlı ilaçların araştırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak, Rhnull kanına sahip olmanın beraberinde bazı sağlık komplikasyonları getirebileceği de bilinmektedir. Rh proteinlerinden yoksun kırmızı kan hücreleri, yapısal anormalliklere sahip olabilir ve bu durum sağlık sorunlarına yol açabilir.

ALTIN KAN KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Genetik mutasyonun bir sonucu olarak görülen altın kan, akraba evliliği olan kişilerde, ailelerden geçen anormal gene sahip olan kişilerde ve RHD ve RHCE ya da RHAG olan belirli genlerin değiştirilmesi veya tamamen silinmesi halinde görülür.

Rh null veya altın kan grubuna sahip kişilerde genellikle:

Hafif ila orta derecede hemolitik anemi: Bu, kırmızı kan hücrelerinin daha hızlı yok olmasına yol açar. Bu durum da hemoglobin seviyelerinin düşük olmasına, solgunluğa ve yorgunluğa neden olabilir. Nedeni RBC'lerdeki yapısal kusurlardır.

Kırmızı hücrelerin daha az elastik yapısı,

Anormal kırmızı hücre örtüsü,

Rh antijeni eksikliğinden dolayı artan kırılganlık,

Kan hücresi hacminde değişiklik görülebilir

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